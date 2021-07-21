Состояние основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида увеличилось на $8 млрд

Биржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида провела крупнейший в истории криптовалюты раунд финансирования. Компания привлекла $900 млн от более чем 60 инвесторов. Они оценили компанию в $18 млрд, это крупнейший в истории отрасли раунд прямых инвестиций.

Среди инвесторов — Paradigm, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures, Softbank, Sino Global Capital, Multicoin Capital и др., пишет Forbes.

Состояние 29-летнего Сэма Бэнкмана-Фрида увеличилось с $8,3 млрд в июне до $16,2 млрд. Так он укрепил свой статус самого богатого известного криптомиллиардера. Ему принадлежит 58% акций компании.

Биржа криптовалютных деривативов FTX основана в 2019 году. Сейчас у нее 1 миллион пользователей, а ежедневный объем торгов в среднем составляет $10 млрд.

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Фото: FTX Official/YouTube