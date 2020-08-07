Сервис доставки «Самокат» определил самые «невысыпающиеся» районы Москвы

Сервис экспресс-доставки «Самокат» проанализировал более 150 тысяч заказов кофе и энергетиков в Москве за последние два месяца и узнал, жителям каких районов чаще всего приходилось бодрствовать. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Районы были ранжированы по десятибалльной шкале (от большего к меньшему). Лидерами среди покупателей бодрящих напитков стали жители Западного и Северо-Западного округов столицы.

Самыми «невысыпающимися» оказались жители района Фили-Давыдково (10 баллов из 10), Митино (9,8 баллов) и Чертаново Южное (9,7 баллов). Они чаще других заказывали бодрящие напитки этим летом.

На четвертом месте — Можайский район (9,5 баллов), за ним — Южное Бутово (9 баллов). Меньше всего нуждались в «допинге» в виде кофе и энергетиков жители Новокосино, Люблино и Даниловского районов (менее 1 балла).





«Самое популярное время для покупки кофе и энергетиков — раннее утро и вечер. А в дополнение к этим товарам в корзине покупателей чаще всего оказывались бананы, круассаны, хлеб, и лапша быстрого приготовления, — сообщил директор по маркетингу "Самоката" Игорь Рожков. — Примечательно, что в Москве проживает меньше кофеманов, чем в Санкт-Петербурге. Кофе москвичи покупали на 12% меньше петербуржцев».

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