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Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора. Угроза запрета сервиса возникла из-за патентного спора с швейцарской «Сквин СА». Суд поддержал требования правообладателя патента на систему электронных платежей, который обвиняет корейский концерн в незаконном использовании технологий.

Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Суд удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает сама «Сквин СА»). Из решения следует, что суд фактически запрещает работу Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну, отмечает издание.

В Samsung Electronics газете сообщили, что изучают документы. И отметили, что никаких изменений в оперативной деятельности Samsung сейчас не планируется.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин назвал решение суда мотивированным. По словам юриста, у компании есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что Samsung следует оспаривать патент в Роспатенте. Шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, «не превышают 1%», сообщил он газете.

Пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова. В Google и Apple не ответили на запросы издания.

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Samsung Pay запущен августе 2015 года, в России появился через год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

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Фото:  XanderSt / Shutterstock

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