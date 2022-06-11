Meta* ведет расследование в отношении недавно ушедшей «правой руки» Цукерберга

В начале июня из Meta Platforms ушла операционный директор Шерил Сэндберг. Основатель компании Марк Цукерберг называл ее близкой подругой и «правой рукой», но теперь стало известно о расследовании, которое ведут юристы Meta в отношении бывшей сотрудницы.

Об этом расследовании рассказывает Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Сэндберг подозревается в злоупотреблении положением и использовании ресурсов компании в собственных проектах. По данным издания, расследование ведется минимум с прошлой осени.

Предполагается, что бывшая руководительница платформы привлекала сотрудников к работе в своем фонде Lean In, написании и продвижении книги «План Б», а также к участию в организации собственной свадьбы этим летом.

Источники, близкие к Сэндберг, сообщили журналу, что расследование беспокоило бывшего операционного директора, но не повлияло на ее решение покинуть компанию.

Шерил Сэндберг покинула Meta Platforms после 14 лет работы в компании. Марк Цукерберг опубликовал в своей социальной сети трогательное прощальное письмо, в котором называл уход сотрудницы «концом эпохи». По его словам, Сэндберг — «удивительный человек, партнер и друг», а также человек, научивший главу платформы управлять компанией.

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