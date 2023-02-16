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Евросоюз может запретить поставки в Россию унитазов, биде и смывных бачков

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз может запретить поставки в Россию унитазов, биде и смывных бачков. Эта мера, наряду с новыми ограничениями против банковского сектора и физических лиц, содержится в новом, десятом по счету пакете антироссийских санкций. Ранее, также из-за санкций, россиян лишили рулонов туалетной бумаги со смываемыми втулками.

Евросоюз может запретить поставки в Россию унитазов, биде и смывных бачков

Страны Европейского союза могут ввести запрет на поставки в Россию сантехнических товаров, среди которых унитазы, биде, смывные бачки. Об этом сообщает EUObserver.

Ограничения на поставку в Россию этих товаров содержатся в десятом пакете антироссийских санкций, который Евросоюз планирует ввести 24 февраля – в первую годовщину спецоперации на Украине.

Этим пакетом, среди прочего, предлагается ввести новые санкции против четырех российских банков и физических лиц. Объем экспортных ограничений пакета оценивается в $10 млрд.

Запрет на экспорт унитазов и биде не будет первым введенным ограничением по части товаров для гигиены, с которыми Россия столкнулась из-за санкций. Например, в мае 2022 года французская компания, владеющая патентом на технологию смываемой втулки для рулонов туалетной бумаги, прекратила отношения с российскими компаниями и перестала поставлять их в Россию.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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