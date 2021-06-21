SAP и Silicon Valley Camp запускают бизнес-лагерь для юных предпринимателей

Компания SAP совместно со школой бизнеса Silicon Valley Camp запускает бизнес-лагерь для подростков и молодых людей от 12 лет до 21 года. Участники смогут поработать с опытными предпринимателями из Кремниевой долины и менторами от компаний-партнеров, а победители получат финансовую и менторскую поддержку на развитие своих проектов. Регистрация открыта до 30 июня.

Поколение Z — это поколение DIY («сделай сам»). Если вы спросите их, чем они хотят заниматься в будущем. Многие ответят, что желают иметь свой бизнес.

За последнее десятилетие число подростков, открывающих свое дело, увеличилось в восемь раз. И это — только начало. Сегодня юное поколение не знает мира без технологий, серьёзно относится к глобальным проблемам и мечтает изменить мир к лучшему. Творческие возможности и предпринимательский талант проявляются в детях очень рано, поэтому важно вовремя помочь им раскрыться, вооружив инструментами, знаниями и навыками.

Компания SAP ежегодно поддерживает множество социальных проектов во всем мире, развивает молодые таланты, открывает возможности для образования и предпринимательской деятельности. Этим летом представительство SAP в России и СНГ в партнерстве с Silicon Valley Camp — бизнес-школой для подростков — откроют для юных предпринимателей неизведанный мир бизнеса, а менторы из Кремниевой долины и компаний-партнеров вдохновят своим примером и поделятся знаниями.

В лагере BGC.Camp участники получат базовые бизнес-навыки, прокачают креативное и предпринимательское мышление, раскроют лидерский потенциал, заведут полезные знакомства, поработают с менторами из Кремниевой долины, придумают идею для своего IT-стартапа и поборются за первые инвестиции.

Бизнес-лагерь состоит из трех этапов. Первый — регистрация на сайте программы и первые встречи с менторами, а также выполнение заданий, необходимых для прохождения на следующий этап. Это — трехнедельный бизнес-лагерь BGC.Camp. Юные предприниматели получат инструменты и знания для создания IT-стартапа в онлайн-формате. Отдельные занятия посвятят бизнес-модели, маркетинговой стратегии и модели продаж. Завершением программы станет саммит молодых предпринимателей, где участники смогут представить жюри свои проекты и получить первые инвестиции на их развитие.

Надеемся, что наш опыт поможет ребятам найти новые, нестандартные идеи, прокачать свои знания и создать уникальные, конкурентные проекты, которые помогут в будущем в достижении их амбициозных целей в бизнесе Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS

Уверен, что каждый участник увидит, как увлекательна и сложна роль создателя бизнеса: им предстоит стать «пилотом» своего стартапа, познакомиться с миром предпринимательства и открыть для себя новые возможности и интересы Иван Шамаев, кофаундер Silicon Valley Camp

Партнерами конкурса выступают компании Miro, сервис по заказу такси DiDi, Первый БИТ, Deloitte, Tik Tok for Business и другие. Компания DiDi учредила свою специальную номинацию DiDi for a Greener Future, для проектов, работающих над улучшением экологии больших городов и другими инновациями в сфере городской мобильности.

Участие в BGC.camp бесплатное и требует предварительной регистрации на сайте.

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