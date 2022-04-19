Say «Хелло»: в России зарегистрировали новую платежную систему

Банк России 15 апреля зарегистрировал платежную систему Hello. Она будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах. Исполнять распоряжения на перевод средств будет «Транскапиталбанк».

Оператор системы ООО «Хелло» появился еще в 2016 году. Его учредили Федор Воропаев и Марина Добрынина. В начале прошлого года Воропаев стал единственным владелецем, через пару месяцев 100% принадлежало Татьяне Пилипенко, сообщили «Ведомости».

До сентября 2021 года Воропаев оставался гендиректором, затем компанию возглавил Роберт Фарбяж. В ноябре владелицей 99,92% через свою компанию ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс» стала Альфия Абдурахманова, внесшая в уставный капитал 12 млн рублей. У Пилипенко доля владения составляет 0,08%.

Сайт новой платежной системы не запущен. Однако уже имеются правила платежной системы и тарифы.

В тарифах Hello имеются следующие категории переводов: переводы внутри России без открытия счета, трансграничные и транзитные переводы без открытия счета, оплата в пользу юридических лиц за товары, работы, услуги, переводы с использованием реквизитов банковской карты, в том числе по реквизитам карты получателя, переводы от юрлиц в пользу физлиц.

Трансграничные переводы, например, платежная система планирует проводить в рублях, долларах, евро и юанях. Комиссия для клиентов за такой перевод будет от 0 до 6% от суммы перевода или фиксированная сумма от 0 до 6000 рублей, 300 долларов, евро или юаней.

Пока о новой системе участникам рынка практически ничего неизвестно. Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева полагает, что сейчас рынок будет нуждаться в расчетах и организации платежей, в том числе и трансграничных. К тому же, новая платежная система может быть популярна в регионах.

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