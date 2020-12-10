«Сбер» и Microsoft разработали ИИ-систему управления роботами

«Сбер» и исследовательское подразделение Microsoft Research разработали ИИ-систему управления роботами. Она позволяет обучить роботов взаимодействовать с физическим миром. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Microsoft.

Отмечается, что аналогов системы в России не существует. Она дает возможность научить роботов «манипулировать физическими объектами непостоянной формы практически так, как это делает человек». Система может применяться в различных сферах — от логистики до проведения спасательных операций.

Обученная система была внедрена и протестирована в Лаборатории робототехники «Сбера», где осуществлялась работа над проектом. Также разработки велись на базе Microsoft в Беркли и Редмонде в США. В совокупности работа длилась больше года — с мая 2019 года по май 2020.

Исследовательская группа состояла из 8 человек. Их практической задачей было разработать технологию выгрузки инкассаторских мешков с монетами весом до 6 килограмм из мобильных тележек с помощью робота-манипулятора.

Поясняется, что в отличие от захвата твердотельных объектов, манипуляции объектами непостоянной формы из-за подвижного центра тяжести требуют постоянного вычисления положения и ориентации захватного устройства. Для расчета и предсказания этих параметров были применены методы глубокого обучения и обучения с подкреплением. Испытания системы в реальных условиях показали, что она может работать с точностью до 95%.

Процесс работы над проектом проходил в три этапа:

разработка симуляции робототехнической установки и деформируемых мешков с монетами с учетом их физических характеристик; интеграция симуляторов с фреймворком машинного обучения и проведение экспериментов в симуляционной среде; перенос обученного в симуляторах интеллектуального агента непосредственно на физического робота.

«Совместно с Microsoft нам удалось добиться результатов, очень важных для развития искусственного интеллекта и робототехники. Система может быть востребована во множестве отраслей отечественной экономики», — отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Представители компаний также подтвердили продолжение сотрудничества в исследовательской сфере для создания разработок на стыке робототехники и ИИ. О договоренности между компаниями по проведению совместных исследований ИИ и робототехники стало известно в октябре 2019 года.