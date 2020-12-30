«Сбер» покупает платформу Doma.ai и выходит на рынок ЖКХ

«Сбер» приобретает платформу Doma.ai у ООО «Дома» для выхода на рынок ЖКХ, доля банка в компании составит 78,04%, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию Rusbase.

Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению контрольной доли в ООО «Дома», которое является владельцем платформенного решения Doma.ai. По итогам сделки доля «Сбера» в компании составит 78,04%, основатель компании Илья Сотонин сохранит за собой долю 21,96%. Закрытие сделки планируется в феврале 2021 года.

Платформа Doma.ai была запущена в 2018 году как инструмент для эффективного управления недвижимостью с мобильными приложениями для сотрудников управляющих организаций и жителей. Она оптимизирует бизнес-процессы в управляющих организациях и позволяет жителям создавать заявки для решения проблем в доме или квартире, передавать показания счётчиков и оплачивать коммунальные услуги в одном приложении.

Отмечается, что приобретение контрольной доли позволит полноценно интегрировать компанию в экосистему «Сбера». Благодаря синергиям функциональность и возможности Doma.ai будут значительно расширены, что поможет быстрее и эффективнее решить большинство существующих проблем управляющих организаций и жильцов.

«В нашу экосистему уже входит немало сервисов, которые могут внести существенный вклад в развитие индустрии ЖКХ и обеспечить жильцам качественно иной клиентский опыт. Наиболее приоритетной в этом отношении мы видим задачу создания удобных и безопасных инструментов управления своим имуществом для жителей многоквартирных домов и посёлков», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка и руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолия Попова.

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