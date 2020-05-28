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Сбербанк подключился к Cистеме быстрых платежей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, ее слова передает «Коммерсантъ».

Сбербанк подключился к Cистеме быстрых платежей

Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.

«У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку, и мы думаем, что с точки зрения C2С-переводов и C2B это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций»,— сказала Скоробогатова.

Подключение подтвердили и в самом Сбербанке. В настоящее время сервис переводов в СБП доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

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