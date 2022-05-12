«Сбер» снизит размер бонусов из-за требования ЦБ

С 1 июня до 31 августа «Сбер» сократит размер своих бонусов из-за требования Банка России снизить эквайринговую комиссию. Размер баллов уменьшится с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в транспорте, супермаркетах, при оплате развлечений, одежды, обуви, парфюмерии и т. д.

Банк также же уменьшит размер повышенных бонусов в категориях, попавших под требования регулятора, и увеличит необходимую для их начисления сумму трат по золотым картам с 15 тыс. до 25 тыс. рублей, сообщил РБК.

При покупках в магазинах партнеров бонусы будут начисляться в полном объеме, отметили в банке. В других категориях начисление баллов не изменится.

Ранее Центробанк установил максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7% до конца лета. Условия изменят как минимум Сбербанк, «Росбанк» и банк «Русский стандарт».

Они должны будут снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медпрепаратов, на услуги в сфере связи.

До этого онлайн-магазины попросили ЦБ снизить ставки эквайринга для предоплаченных покупок. По их мнению, увеличение продаж в интернете из-за новых антиковидных ограничений в регионах приведет к большим очередям в пункты выдачи заказов, если покупки оплачивать на месте.

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