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«Сберавтотех» и «Камаз» протестируют беспилотные фуры на дорогах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компании «Сберавтотех» и «Камаз» готовы протестировать на автодорогах общего пользования три модели беспилотных грузовиков. Однако их заявки на создание экспериментальных правовых режимов не утвердило правительство.

«Сберавтотех» и «Камаз» протестируют беспилотные фуры на дорогах

Экспериментально правовой режим для беспилотного и грузового и пассажирского транспорта с участием «Сберавтотеха» рассчитан на три года. Планировалось, что его участниками станут «Яндекс.Испытания», «Газпромнефть-снабжение» и петербургский «Старлайн». В дальнейшем к ним бы присоединился московский стартап BaseTracK, передают «Ведомости».

Представитель «Камаза» сообщал, что компания в 2022 году передаст для проекта один беспилотник, в 2023-м — 5 машин, в 2024 году – 50. 

Представитель Минэкономразвития сказал, что проект постановления о создании ЭПР с участием «Камаза» был внесен в правительство в конце августа. Заявка на установление режима по предложению «Сберавтотеха» находится на стадии согласования, так как проекты отличаются масштабностью: свыше 40 субъектов страны с гибкой возможностью менять районы тестирования внутри выбранных регионов. 

По словам представителя ведомства, все детали проекта изучаются федеральными органами исполнительной власти и местными властными органами, на территории которых планируется установить ЭПР, что требует времени.

В сфере беспилотного транспорта в России сейчас действует только ЭПР для «Яндекс.Испытаний». Его приняли в январе, режим дает компании возможность оказывать услуги такси с помощью беспилотных автомобилей на 18 улицах Москвы, а также на территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае. 

Фото на обложке: J_K / Shutterstock

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