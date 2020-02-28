Сбербанк занялся разработкой аналога «Яндекс.Авто» — Ъ

Сбербанк начал разработку собственной мультимедийной платформы для автомобилей. Проектом занимается бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами банка.

В «Яндексе» подтвердили, что Василевский покинул компанию после пяти лет работы. В его профиле на LinkedIn указано, что с декабря 2019 года он стал гендиректором SberDigitalAuto. Один из источников Ъ утверждает, что с ним в Сбербанк перешла почти вся команда, которая занималась «Яндекс.Авто».

Мультимедийная платформа для автомобилей станет частью экосистемы Сбербанка. По данным одного из источников, для развития платформы банк собирается инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений.

Еще в августе 2019 года РБК писал, что Сбербанк рассматривает покупку сервиса 2ГИС. Другим партнером банка в проекте может стать музыкальный сервис Spotify, который готовится к запуску в России. По аналогии с «Яндекс.Авто» бортовой компьютер от Сбербанка будет оснащен голосовым помощником.

В Сбербанке сведения источников комментировать не стали.

«Яндекс.Авто» появилась в сентябре 2017 года. В систему встроен навигатор, браузер, «Яндекс.Музыка» и помощница «Алиса». Через платформу можно оплачивать бензин с помощью сервиса «Заправки».

Партнерами «Яндекс.Авто» являются Toyota, АвтоВАЗ, Renault и Nissan. С начала марта система также появится в некоторых моделях Mitsubishi. В феврале система начала продаваться в дилерских центрах.

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