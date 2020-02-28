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Сбербанк занялся разработкой аналога «Яндекс.Авто» — Ъ

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сбербанк начал разработку собственной мультимедийной платформы для автомобилей. Проектом занимается бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами банка.

Сбербанк занялся разработкой аналога «Яндекс.Авто» — Ъ

В «Яндексе» подтвердили, что Василевский покинул компанию после пяти лет работы. В его профиле на LinkedIn указано, что с декабря 2019 года он стал гендиректором SberDigitalAuto. Один из источников Ъ утверждает, что с ним в Сбербанк перешла почти вся команда, которая занималась «Яндекс.Авто».

Мультимедийная платформа для автомобилей станет частью экосистемы Сбербанка. По данным одного из источников, для развития платформы банк собирается инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений.

Еще в августе 2019 года РБК писал, что Сбербанк рассматривает покупку сервиса 2ГИС. Другим партнером банка в проекте может стать музыкальный сервис Spotify, который готовится к запуску в России. По аналогии с «Яндекс.Авто» бортовой компьютер от Сбербанка будет оснащен голосовым помощником.

В Сбербанке сведения источников комментировать не стали.

«Яндекс.Авто» появилась в сентябре 2017 года. В систему встроен навигатор, браузер, «Яндекс.Музыка» и помощница «Алиса». Через платформу можно оплачивать бензин с помощью сервиса «Заправки».

Партнерами «Яндекс.Авто» являются Toyota, АвтоВАЗ, Renault и Nissan. С начала марта система также появится в некоторых моделях Mitsubishi. В феврале система начала продаваться в дилерских центрах.

Фото: Denys Prykhodov / Shutterstock

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28 февраля 2020

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02 марта 2020

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