Сбербанк готов выдать грант российским ученым на создание лекарства от коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация готова выдать грант научно-исследовательским центрам, которые смогут создать лекарство от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Во время телефонной конференции Греф сказал, что Сбербанк готов поддержать исследователей, которые смогут разработать лекарство. По его словам, сейчас идут переговоры с двумя министрами для принятия дальнейшего плана действий.

«Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план Б, то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов, например, искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской», — сказал Греф.

По его мнению, влияние вспышки коронавируса на экономику и бизнес «еще предстоит оценить».



Вспышка вируса COVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). По состоянию на 27 февраля в мире подтверждено более 82 тысяч случаев заболевания. Выздоровело более 32 тысяч человек, летальных исходов зафиксировано более 2800.