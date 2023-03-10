Сбербанк повысит сумму для покупок без ПИН-кода

Сбербанк увеличит лимит для покупок без необходимости вводить ПИН-код, пишет РБК со ссылкой на представителя банка. Сейчас оплатить картой без ПИН-кода можно товары до 1 тыс. рублей, однако организация тестирует новую функцию.
Как пояснили в «Сбере», такой шаг сделает платежный опыт клиентов более комфортным. При этом никак не пострадает безопасность.
В Москве некоторые терминалы банка уже не требуют ПИН-код при покупках более 2 тыс. рублей, убедились в издании. Однако если сумма достигает 3 тыс. рублей, подтвердить ПИН все же придется. В «Сбере» не уточнили, сколько терминалов с такой функцией будет в стране.
Во время тестов терминалы «Сбера» будут принимать не только свои карты, но и карты других банков.
В 2020 году российская платежная система «Мир» увеличила сумму, которую можно заплатить без ПИН-кода до 3 тыс. рублей. Visa и Mastercard, в свою очередь, подняли лимит до 5 тыс. рублей.
Ранее Сбербанк запустил эквайринговое обслуживание в Крыму и Севастополе. Также финансовая организация начала кредитование физических лиц в этих регионах. Также в начале года объявил о планах масштабировать тестирование своего платежного стикера.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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