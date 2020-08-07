«СберМаркет» запустил услугу самовывоза заказов

Сервис доставки продуктов на дом «СберМаркет» запустил услугу самовывоза по модели Click&Collect (позволяет забирать заказы из торговых центров без согласования времени с курьерами). Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Сейчас услуга работает в 32 городах России. До конца 2020 года новый сервис запустят в 51 регионе, на первом этапе он будет доступен при заказе продуктов из гипермаркетов торговой сети METRO. В дальнейшем к сервису самовывоза могут быть подключены другие ритейлеры.

Клиент может собрать корзину из нужных товаров онлайн, выбрать время, способ оплаты и далее получать уведомления о статусе заказа. Также пользователям доступна возможность резервировать алкогольную продукцию с последующей оплатой на кассе ритейлера.

Минимальная стоимость заказа при самовывозе составляет 500 рублей.

Пилотный запуск услуги Click&Collect стартовал в марте 2020 года на базе московского METRO на Ленинградском шоссе. Средний чек покупки при этом составил 6 400 рублей — на 33% выше, чем при доставке продуктов на дом, сообщили в «СберМаркете».

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