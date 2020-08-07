Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«СберМаркет» запустил услугу самовывоза заказов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки продуктов на дом «СберМаркет» запустил услугу самовывоза по модели Click&Collect (позволяет забирать заказы из торговых центров без согласования времени с курьерами). Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

«СберМаркет» запустил услугу самовывоза заказов

Сейчас услуга работает в 32 городах России. До конца 2020 года новый сервис запустят в 51 регионе, на первом этапе он будет доступен при заказе продуктов из гипермаркетов торговой сети METRO. В дальнейшем к сервису самовывоза могут быть подключены другие ритейлеры.

Клиент может собрать корзину из нужных товаров онлайн, выбрать время, способ оплаты и далее получать уведомления о статусе заказа. Также пользователям доступна возможность резервировать алкогольную продукцию с последующей оплатой на кассе ритейлера.

Минимальная стоимость заказа при самовывозе составляет 500 рублей.

Пилотный запуск услуги Click&Collect стартовал в марте 2020 года на базе московского METRO на Ленинградском шоссе. Средний чек покупки при этом составил 6 400 рублей — на 33% выше, чем при доставке продуктов на дом, сообщили в «СберМаркете».

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма