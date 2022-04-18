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«СберМегаМаркет» проведет серию онлайн-встреч для продавцов с экспертами компании

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 апреля состоится первая онлайн-встреча из цикла коротких онлайн-мероприятий «СберМегаМаркета», которые направлены на поддержку продавцов в текущих условиях. На них эксперты маркетплейса будут рассказывать про возможности площадки для развития бизнеса в сфере электронной и розничной торговли, а также отвечать на актуальные вопросы аудитории.

«СберМегаМаркет» проведет серию онлайн-встреч для продавцов с экспертами компании
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Онлайн-встречи будут проходить на регулярной основе, каждая будет посвящена определенному тематическому блоку. На первом мероприятии эксперты разберут топ ключевых вопросов для эффективного старта продаж на «СберМегаМаркете».

В программе:

  • Почему стоит выбрать «СберМегаМаркет» и какие возможности маркетплейс предлагает для развития и поддержки бизнеса в текущих условиях?
  • Какой ассортимент сейчас наиболее востребован и на что делать ставку в 2022 году?
  • В каких регионах «СберМегаМаркет» может предложить новые возможности продавцам?
  • Какие существуют способы подключения к маркетплейсу для продавцов?
  • Как выстроена логистическая инфраструктура «СберМегаМаркет» и будут ли в ней изменения?
  • Какая схема работы подойдет продавцу с учетом его логистических возможностей?
  • Как загрузить ассортимент на маркетплейс и особенности, которые нужно учитывать при «автосклейке» карточек?
  • Какие требования к контенту есть у маркетплейса при создании новой товарной карточки?

Спикеры «СберМегаМаркета»:

  • Антон Сиземин, руководитель отдела продаж;
  • Ксения Волкова руководитель отдела управления цепями поставок;
  • Екатерина Слезина, руководитель группы развития продуктов привлечения и удержания продавцов;
  • Александр Кадоркин, руководитель продукта в направлении «Товарный ассортимент»;
  • Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом.

В качестве модератора выступит Владислав Широбоков, основатель деловых мероприятий для ритейла UPGRADE и New Retail Forum.

Участие в мероприятии бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи товаров. Регистрация доступна по ссылке.

Актуальную информацию и ключевые анонсы изменений для продавцов «СберМегаМаркета» можно оперативно отслеживать в ТГ-канале СберМегаМаркет для продавцов (или @sbermmpro).

Фото на обложке: Unsplash 

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