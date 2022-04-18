«СберМегаМаркет» проведет серию онлайн-встреч для продавцов с экспертами компании

21 апреля состоится первая онлайн-встреча из цикла коротких онлайн-мероприятий «СберМегаМаркета», которые направлены на поддержку продавцов в текущих условиях. На них эксперты маркетплейса будут рассказывать про возможности площадки для развития бизнеса в сфере электронной и розничной торговли, а также отвечать на актуальные вопросы аудитории.
Онлайн-встречи будут проходить на регулярной основе, каждая будет посвящена определенному тематическому блоку. На первом мероприятии эксперты разберут топ ключевых вопросов для эффективного старта продаж на «СберМегаМаркете».
В программе:
- Почему стоит выбрать «СберМегаМаркет» и какие возможности маркетплейс предлагает для развития и поддержки бизнеса в текущих условиях?
- Какой ассортимент сейчас наиболее востребован и на что делать ставку в 2022 году?
- В каких регионах «СберМегаМаркет» может предложить новые возможности продавцам?
- Какие существуют способы подключения к маркетплейсу для продавцов?
- Как выстроена логистическая инфраструктура «СберМегаМаркет» и будут ли в ней изменения?
- Какая схема работы подойдет продавцу с учетом его логистических возможностей?
- Как загрузить ассортимент на маркетплейс и особенности, которые нужно учитывать при «автосклейке» карточек?
- Какие требования к контенту есть у маркетплейса при создании новой товарной карточки?
Спикеры «СберМегаМаркета»:
- Антон Сиземин, руководитель отдела продаж;
- Ксения Волкова руководитель отдела управления цепями поставок;
- Екатерина Слезина, руководитель группы развития продуктов привлечения и удержания продавцов;
- Александр Кадоркин, руководитель продукта в направлении «Товарный ассортимент»;
- Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом.
В качестве модератора выступит Владислав Широбоков, основатель деловых мероприятий для ритейла UPGRADE и New Retail Forum.
Участие в мероприятии бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи товаров. Регистрация доступна по ссылке.
Актуальную информацию и ключевые анонсы изменений для продавцов «СберМегаМаркета» можно оперативно отслеживать в ТГ-канале СберМегаМаркет для продавцов (или @sbermmpro).
Фото на обложке: Unsplash
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