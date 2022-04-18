«СберМегаМаркет» проведет серию онлайн-встреч для продавцов с экспертами компании

21 апреля состоится первая онлайн-встреча из цикла коротких онлайн-мероприятий «СберМегаМаркета», которые направлены на поддержку продавцов в текущих условиях. На них эксперты маркетплейса будут рассказывать про возможности площадки для развития бизнеса в сфере электронной и розничной торговли, а также отвечать на актуальные вопросы аудитории.

Онлайн-встречи будут проходить на регулярной основе, каждая будет посвящена определенному тематическому блоку. На первом мероприятии эксперты разберут топ ключевых вопросов для эффективного старта продаж на «СберМегаМаркете».

В программе:

Почему стоит выбрать «СберМегаМаркет» и какие возможности маркетплейс предлагает для развития и поддержки бизнеса в текущих условиях?

Какой ассортимент сейчас наиболее востребован и на что делать ставку в 2022 году?

В каких регионах «СберМегаМаркет» может предложить новые возможности продавцам?

Какие существуют способы подключения к маркетплейсу для продавцов?

Как выстроена логистическая инфраструктура «СберМегаМаркет» и будут ли в ней изменения?

Какая схема работы подойдет продавцу с учетом его логистических возможностей?

Как загрузить ассортимент на маркетплейс и особенности, которые нужно учитывать при «автосклейке» карточек?

Какие требования к контенту есть у маркетплейса при создании новой товарной карточки?

Спикеры «СберМегаМаркета»:

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж;

Ксения Волкова руководитель отдела управления цепями поставок;

Екатерина Слезина, руководитель группы развития продуктов привлечения и удержания продавцов;

Александр Кадоркин, руководитель продукта в направлении «Товарный ассортимент»;

Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом.

В качестве модератора выступит Владислав Широбоков, основатель деловых мероприятий для ритейла UPGRADE и New Retail Forum.

Участие в мероприятии бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи товаров. Регистрация доступна по ссылке.

Актуальную информацию и ключевые анонсы изменений для продавцов «СберМегаМаркета» можно оперативно отслеживать в ТГ-канале СберМегаМаркет для продавцов (или @sbermmpro).

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