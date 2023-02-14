«СберЗдоровье» выпустил «умный» тонометр под собственным брендом. В комплект вошли трехмесячная подписка на удаленное наблюдение врача. Это первый продукт компании на рынке устройств для здоровья.

Тонометр синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передает показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь, узнал Forbes.

Приборы производят в Китае, в дальнейшем «СберЗдоровье» намерен локализовать процесс и выпускать другую технику. Гарантийные обязательства «Сбер» выполняет сам, а позднее откроет центры для ремонта и проверки устройств.

Продажи устройства за 2490 рублей стартовали на маркетплейсах, в будущем умные тонометры появятся в отделениях банка и в других точках продаж.

Сбербанк в июне 2020 года запустил сервис «СберЗдоровье» на базе компании DocDoc. Сервис DocDoc вошел в группу компаний Сбербанка в 2017 году. Партнеры компании — четыре тысячи частных клиник.

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock