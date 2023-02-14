Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«СберЗдоровье» выпустил «умный» тонометр под собственным брендом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«СберЗдоровье» выпустил «умный» тонометр под собственным брендом. В комплект вошли трехмесячная подписка на удаленное наблюдение врача. Это первый продукт компании на рынке устройств для здоровья.

«СберЗдоровье» выпустил «умный» тонометр под собственным брендом

Тонометр синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передает показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь, узнал Forbes. 

Приборы производят в Китае, в дальнейшем «СберЗдоровье» намерен локализовать процесс и выпускать другую технику. Гарантийные обязательства «Сбер» выполняет сам, а позднее откроет центры для ремонта и проверки устройств.

Продажи устройства за 2490 рублей стартовали на маркетплейсах, в будущем умные тонометры появятся в отделениях банка и в других точках продаж.

Сбербанк в июне 2020 года запустил сервис «СберЗдоровье» на базе компании DocDoc. Сервис DocDoc вошел в группу компаний Сбербанка в 2017 году. Партнеры компании — четыре тысячи частных клиник. 

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Почта России» начала тестировать продажи витаминов и БАДов
  2. 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
  3. 3 Новые рынки для бизнеса, подорожание зарубежного оборудования: главное 14 февраля
  4. 4 В РФ ритейлеров предложили обязать продавать товары регионального пищепрома
  5. 5 Бывший совладелец Merlion Борис Левин создал компанию для оказания услуг по информбезопасности
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2023

PR-акселератор

14 февраля 2023

Sber500

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Истории

Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу