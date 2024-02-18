Сбой в приложении Telegram устранили за час

В период с 14:00 до 15:00 18 февраля пользователи со всего мира жаловались на задержки в отправке сообщений в мессенджере Telegram. Проблемы наблюдались в приложении для смартфонов (58%), жалоб на десктопноую версию почти не поступило (6%).

Пиковым периодом стал момент в 14:30, когда на сайте Downdetector было зарегистрировано 852 жалобы по всему миру. Общее число сообщений не превышает 11 тыс. за все время сбоя, по версии сбой.рф. Downradar пишет об объеме в 9 тыс.

Непосредственно в России 37% обращений поступило из Москвы (у Downradar данные о 2,48 тыс. сообщений), 12% из Санкт-Петербурге, показатели остальных регионов не превышают 5%.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора выступил с заявлением, что причиной сбоя стала работа внутренней инфраструктуры сервиса.

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