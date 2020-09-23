Российские банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Несколько российских банков запустили или рассчитывают запустить в ближайшее время переводы зарплат по номеру телефона через систему быстрых платежей. Об этом пишет РБК.

Банк «Русский стандарт» уже запустил новую услугу для клиентов–юрлиц. Райффайзенбанк готовится запустить такие выплаты. «Тинькофф Банк» подключит переводы в ближайшее время, банк «Дом.РФ» собирается внедрить такой функционал в октябре, банк «Веста» — до конца года.

«Делобанк» тоже запустил b2c-переводы, но предприниматели сами будут решать, для каких переводов его использовать, рассказала директор по развитию банка Ирина Кузьмина. Промсвязьбанк придерживается такой же позиции — его клиентам этот сервис станет доступен в ближайшие несколько месяцев.

О скором подключении переводов от юридических лиц физическим также рассказали представители «Открытия», «Росбанка», «Экспобанка», «БКС Банка», «Почта Банка» и «Уралсиба». Экспобанк будет тестировать все возможные переводы, «Открытие» не планирует использовать b2c-переводы для начисления зарплаты, «Росбанк» изучает вопрос, рассказали изданию представители кредитных организаций.

Аналогичный централизованный сервис перечисления зарплат по номеру телефона для всех банков разрабатывает Банк России.

В январе 2020 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что зарплатный сервис может быть запущен в конце 2020 или начале 2021 года.

Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

В то же время, идентификация физического лица по номеру телефона несет определенные риски, отмечают участники рынка. В частности, есть риск перевода не тому человеку, если работодатель ошибется в номере телефона сотрудника.