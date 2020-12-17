Ирина Печерская
11 декабря состоялась церемония вручения премии медиапроекта «Сноб» «Сделано в России — 2020». Запись мероприятия доступна на сайте.
Названы победители премии «Сделано в России — 2020»Ирина Печерская
Среди победителей в номинациях:
- «Наука и технологии» — Игорь Решетов, Виктор Лощенов за новый метод диагностики и лечения предраковых состояний шейки матки;
- «IT» — финтех-проект «Скрепка» за первый платежный сервис на базе товарного кэшбэка для снижения кредитной нагрузки россиян;
- «Бизнес-прорыв» — клиника «Три сестры» за создание нового направления для тех, кто пострадал от COVID-19;
- «Общество» — благотворительная организация «Ночлежка» за помощь бездомным и открытие проекта в Москве;
- «Z» — команда школы «Каскад» за организацию масштабной выставки для художников поколения Z.
За прошедшие девять лет много чего изменилось в нашей жизни: люди, медиа, ситуация в мире, но в главном наш выбор остаётся неизменным. Мы как медиа сканируем тренды и выбираем лучших героев и события, которые будут определять нашу жизнь в ближайшем будущем. В этот трудный странный год потерь и испытаний мы решили отказаться от привычных форматов и обратиться к жанру гуманитарной литургии.
Мероприятие проходило с участием Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова и Владимира Познера.
Фото на обложке: Woskresenskiy/shutterstock.com
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