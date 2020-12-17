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Названы победители премии «‎Сделано в России — 2020»‎

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Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

11 декабря состоялась церемония вручения премии медиапроекта «Сноб» «‎Сделано в России — 2020». Запись мероприятия доступна на сайте.

Названы победители премии «‎Сделано в России — 2020»‎

Среди победителей в номинациях:

  • «‎Наука и технологии» — Игорь Решетов, Виктор Лощенов за новый метод диагностики и лечения предраковых состояний шейки матки;
  • «‎IT» — финтех-проект «‎Скрепка» за первый платежный сервис на базе товарного кэшбэка для снижения кредитной нагрузки россиян;
  • «‎Бизнес-прорыв» — клиника «‎Три сестры» за создание нового направления для тех, кто пострадал от COVID-19;
  • «‎Общество» — благотворительная организация «‎Ночлежка» за помощь бездомным и открытие проекта в Москве;
  • «‎Z» — команда школы «‎Каскад» за организацию масштабной выставки для художников поколения Z.
За прошедшие девять лет много чего изменилось в нашей жизни: люди, медиа, ситуация в мире, но в главном наш выбор остаётся неизменным. Мы как медиа сканируем тренды и выбираем лучших героев и события, которые будут определять нашу жизнь в ближайшем будущем. В этот трудный странный год потерь и испытаний мы решили отказаться от привычных форматов и обратиться к жанру гуманитарной литургии.
Марина Геворкян, издатель медиапроекта «‎Сноб»

Мероприятие проходило с участием Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова и Владимира Познера.

Фото на обложке: Woskresenskiy/shutterstock.com

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