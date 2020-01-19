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Украинская платформа Sector X запустила акселерационный хаб

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Платформа Sector X, работающая со стартапами разных стадий, запустила свой акселерационный хаб. В нем команды и стартапы могут пройти акселерационную программу по трем направлениям. Об этом у себя в фейсбуке написал основатель Sector X Андрей Комаровский.

Украинская платформа Sector X запустила акселерационный хаб

Как сообщается, программа подразумевает самообучение и встречи с менторами, экспертами и корпорациями. 

Среди инвесторов будут украинские, европейские и американские компании, которым интересны стартапы ранних стадий. Подходящие команды также смогут получить кредиты от партнеров хаба. По словам основателя Sector X, ни акселератор, ни партнеры не будут брать комиссию, хотя позже возможно будет применяться некая форма success fee.

Место в хабе могут занять команды с идеей для проверки гипотез, стартапы с продуктом или продажами для дальнейшего развития. Команды покидают хаб в двух случаях: отсутствие прогресса в течение месяца или истечение 10 месяцев резидентства. 

За двумя фаундерами закрепляется рабочее место в инновационном парке Unit.Сity в Киеве. 

Сейчас в хабе есть три трека, по которым можно пройти акселерацию. Их ведут три компании – логистическая Фокстрот, косметическая L’Oreal, фармацевтическая Фармак.

Хаб начнет работу в январе 2020 года, сейчас он принимает заявки на участие.

Фото: dotshock / Shutterstock

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