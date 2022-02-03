Открыт прием заявок на седьмой поток программы акселератора «Б8»

Акселератор «Б8» ищет инновационные ИТ-решения с потенциалом масштабирования. Лучшие проекты получат инвестиции от Фонда развития инноваций Якутии. Программа седьмого потока пройдет в онлайн-режиме.
Принять участие в программе могут стартапы и команды, у которых есть MVP (минимальный жизнеспособный продукт), первые продажи и потенциал масштабируемости.
Программа продлится три месяца, все это время команды, прошедшие отбор, будут работать над проектами с бизнес-менторами. В финале обучения участники презентуют свои решения на демо-дне инвесторам и потенциальным партнерам. Лучшие из них получат инвестиции.
Акселератор также проводит совместные экспортные программы для выпускников. Так, в 2021 году совместно с венчурной компанией Starta Ventures, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США, был организован Starta Accelerator Bootcamp Yakutia.
В течение шести недель основатели стартапов проходили обучение под руководством американских экспертов. В итоге три лучших проекта получили приглашение в США для прохождения акселератора Starta Ventures.
«Наша задача — помочь командам с инновационными решениями совершить глобальный прорыв. Для этого им необходима помощь в детализации целевой аудитории, скрупулезной проработке продукта, тестировании различных бизнес-гипотез — по этим этапам участников проведут менторы акселератора», — поделился Василий Ефимов, генеральный директор венчурной компании «Якутия».
Подать заявку на седьмой поток можно на сайте до 28 февраля.
Фото на обложке: dotshock /
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