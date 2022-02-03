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Открыт прием заявок на седьмой поток программы акселератора «Б8»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Акселератор «Б8» ищет инновационные ИТ-решения с потенциалом масштабирования. Лучшие проекты получат инвестиции от Фонда развития инноваций Якутии. Программа седьмого потока пройдет в онлайн-режиме.

Открыт прием заявок на седьмой поток программы акселератора «Б8»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в программе могут стартапы и команды, у которых есть MVP (минимальный жизнеспособный продукт), первые продажи и потенциал масштабируемости. 

Программа продлится три месяца, все это время команды, прошедшие отбор, будут работать над проектами с бизнес-менторами. В финале обучения участники презентуют свои решения на демо-дне инвесторам и потенциальным партнерам. Лучшие из них получат инвестиции.

Акселератор также проводит совместные экспортные программы для выпускников.  Так, в 2021 году совместно с венчурной компанией Starta Ventures, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США, был организован Starta Accelerator Bootcamp Yakutia.

В течение шести недель основатели стартапов проходили обучение под руководством американских экспертов. В итоге три лучших проекта получили приглашение в США для прохождения акселератора Starta Ventures. 

«Наша задача — помочь командам с инновационными решениями совершить глобальный прорыв. Для этого им необходима помощь в детализации целевой аудитории, скрупулезной проработке продукта, тестировании различных бизнес-гипотез — по этим этапам участников проведут менторы акселератора», —  поделился Василий Ефимов, генеральный директор венчурной компании «Якутия».

Подать заявку на седьмой поток можно на сайте до 28 февраля.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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