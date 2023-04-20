В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с ними банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Информация о внесении законопроекта в ГД размещена на сайте sozd.duma.gov.
В пояснительной записке к документу сообщается, что цель законопроекта — предупредить практику мошеннического оформления кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан.
Также предполагается предотвратить случаи мошенничества с использованием социальной инженерии, когда граждан путем психологического воздействия «подталкивают» к оформлению кредитов или займов, а затем передают средства мошенникам.
В той же пояснительной записке отмечается, что в 2022 году объем операций по переводу денежных средств без согласия клиента по сравнению с 2021 годом вырос на 4,29% и составил свыше 14,1 млрд рублей. Средняя сумма хищения начиная с 2019 года планомерно растет и по данным за 2022 год составляет практически 15 тыс. рублей.
С 1 октября 2022 года ЦБ РФ разрешил клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-операции и запрещать онлайн-выдачу кредитов. При этом указание Центробанка не регламентирует автоматический самозапрет во всех банках сразу. Если у пользователя счета в нескольких банках, то нужно писать заявление в каждом из них.
Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov /
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