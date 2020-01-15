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Основатели агрегатора служб курьерской доставки Sendit решили продать бизнес

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Агрегатор служб курьерской доставки Sendit выставлен на продажу. Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook экс-директор по развитию бизнеса фонда Ad.ru Александр Пустовит. В разговоре с Rusbase Пустовит сообщил, что речь идет о компании Sendit.

Основатели агрегатора служб курьерской доставки Sendit решили продать бизнес

Сооснователь сервиса Руслан Бец подтвердил Rusbase факт продажи компании и сообщил, что он и его партнеры думают о реализации текущего проекта, чтобы попробовать себя в других.

«Sendit сейчас уже понятный для нас бизнес, мы хотим его передать в заботливые руки профессионалов, а сами сфокусироваться на новых идеях», — сообщил Бец.

Sendit начал работать в 2016 году, сервис основали Руслан Бец, Степан Харьков и Кирилл Федянин. По словам Беца, всего в проект было вложено около 35 млн рублей собственных средств основателей.

Компания развивает сервис по выбору курьерской доставки. Площадка предоставляет информацию об условиях доставки посылок и документов различных сервисов и предлагает пользователям выбрать наиболее быструю, дешевую и качественную услугу.

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 25 ноября 2016 года 70% в компании ООО «Офф-прайс» (оператор сервиса) принадлежит Анжелике Шигаповой, 24% — сооснователю и гендиректору сервиса Степану Харькову, 6% — Руслану Бецу. По итогам 2018 года выручка сервиса составила 19,2 млн рублей, чистая прибыль — 322 тысячи рублей (за 2017 год данных нет).

Фото: Unsplash

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