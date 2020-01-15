Основатели агрегатора служб курьерской доставки Sendit решили продать бизнес

Агрегатор служб курьерской доставки Sendit выставлен на продажу. Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook экс-директор по развитию бизнеса фонда Ad.ru Александр Пустовит. В разговоре с Rusbase Пустовит сообщил, что речь идет о компании Sendit.

Сооснователь сервиса Руслан Бец подтвердил Rusbase факт продажи компании и сообщил, что он и его партнеры думают о реализации текущего проекта, чтобы попробовать себя в других.

«Sendit сейчас уже понятный для нас бизнес, мы хотим его передать в заботливые руки профессионалов, а сами сфокусироваться на новых идеях», — сообщил Бец.

Sendit начал работать в 2016 году, сервис основали Руслан Бец, Степан Харьков и Кирилл Федянин. По словам Беца, всего в проект было вложено около 35 млн рублей собственных средств основателей.

Компания развивает сервис по выбору курьерской доставки. Площадка предоставляет информацию об условиях доставки посылок и документов различных сервисов и предлагает пользователям выбрать наиболее быструю, дешевую и качественную услугу.

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 25 ноября 2016 года 70% в компании ООО «Офф-прайс» (оператор сервиса) принадлежит Анжелике Шигаповой, 24% — сооснователю и гендиректору сервиса Степану Харькову, 6% — Руслану Бецу. По итогам 2018 года выручка сервиса составила 19,2 млн рублей, чистая прибыль — 322 тысячи рублей (за 2017 год данных нет).

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