Человеку достаточно проходить 4 тыс. шагов в день, чтобы снизить риск смерти — исследование

Чтобы снизить риск смерти от любой причины, человеку достаточно проходить 4 тыс. шагов в день, показало исследование университета Лодзи в Польше. При этом каждая 1 тыс. шагов сверх этого плана снижают риск смерти еще на 15%.

Ученые медицинского университета Лодзи в Польше провели исследование и пришли к выводу, что человеку достаточно проходить 4 тыс. шагов в день, чтобы снизить риск смерти от любой причины. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи опирались на данные из 17 научных исследовательских работ, в которых участвовали более 226 тыс. человек, и за которыми наблюдали в течение семи лет. Результат аналитической работы ученых показал, что для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний нужно совершать 2,3 тыс. шагов в день.

По данным ВОЗ, каждая четвертая смерть в мире связана с недостаточной физической активностью.

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