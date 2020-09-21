Россияне предпочитают онлайн-покупки после отмены самоизоляции — исследование

IT-компания «Эвотор» и платежный сервис «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Касса») сравнили покупательское поведение россиян в офлайн- и онлайн-рознице за последние семь месяцев. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Эксперты анализировали офлайн-покупки по данным смарт-терминалов «Эвотор», а онлайн-покупки — на основе платежей, которые проходили через «ЮKassa».

По данным исследования, оборот и количество платежей в офлайн-магазинах в апреле упали во всех отраслях, но с мая начали восстанавливаться. Пик онлайн-покупок в 2020 году в большинстве отраслей пришелся на апрель и май.

При этом россияне продолжают совершать онлайн-покупки и после отмены режима самоизоляции, обращают внимание эксперты.

Сложнее всего период самоизоляции переживали офлайн-магазины одежды и обуви, турагентства и ювелирные магазины.

Оборот магазинов одежды и обуви сократился в апреле на 85% по сравнению с мартом, а число покупок — на 80%. Однако уже в июле и августе показатели превысили уровень февраля. Оборот онлайн-продаж в апреле вырос на 51%, что в два раза больше уровня февраля.

По данным онлайн-касс, турагентства недополучили в апреле 73% мартовского оборота и 58% покупок. В августе число покупок приблизилось к докарантинному, но игроки рынка не получили примерно треть докризисного оборота.

Гостиницы с мая демонстрируют восстановительный рост — оборот онлайн-продаж вышел на «доковидный» уровень в июле и добавил еще 30% в августе.

Выручка ювелирных магазинов упала в апреле к марту на 75%, а число покупок — на 61%. Однако продажи ювелирных украшений относительно быстро восстановились — самоизоляцию отменили и начался сезон свадеб. В июле выручка и число покупок в ювелирных магазинах превысили показатели до самоизоляции на 8%, в августе — на 18%.

Удачнее других сегментов пандемию переживает категория стройматериалов. Пик спроса на стройматериалы пришелся на июль, когда выручка строительных магазинов выросла практически в два раза.

В июле после отмены самоизоляции и в разгар дачного сезона средний чек на строительные материалы в офлайн-магазинах вырос на 21% по сравнению с февралем — до 1708 рублей.

Также росли продажи спортивных магазинов. После закрытия фитнес-клубов и спортплощадок в конце марта выросла популярность домашних тренировок. Средний чек товаров для спорта и активных видов отдыха в офлайн-магазинах достиг пика в апреле и составил 1887 рублей, превысив февральские показатели на 23%.

Максимальный рост оборота при онлайн-продажах был зафиксирован в сегменте электроники и бытовой техники — показатель вырос на 116% по сравнению с мартом.

Эксперты отмечают, что в большинстве онлайн-категорий средний чек рос во время самоизоляции. При офлайн-покупках средний чек за последние семь месяцев менялся незначительно.