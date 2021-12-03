Университет Иннополис выпустит первое образовательное шоу для айтишников

10 декабря Университет Иннополис проведет первое образовательное онлайн-шоу для айтишников IT Nights 3.0. За пять часов прямого эфира спикеры из Facebook, «Яндекса», JetBrains, VK, X5 Group расскажут об изменениях, произошедших в IT-индустрии за время пандемии.

Образовательные лекции пройдут в девяти декорированных локациях, погружающих в атмосферу мировых тайных обществ, которые организаторы специального подготовили для шоу. Участники узнают:

какие изменения произошли в IT-индустрии за время пандемии;

как построить карьеру в эпоху постковида;

как полюбить собеседования и т.д.

Спикеры же не только выступят с докладами, но и выполнят задания от организаторов.

Трансляция мероприятия пройдет на интерактивной платформе, где можно общаться со спикерами и другими участниками и влиять на происходящее в прямом эфире. Приобрести билеты можно на сайте.