Венчурный фонд Sistema VC повторно вложился в платформу аналитики больших данных SQream

Венчурный фонд Sistema VC и партнеры инвестировали $39,4 млн в израильский IT-стартап SQream . Об этом Rusbase рассказали представители фонда.

Лид-инвесторами раунда выступили Mangrove Capital Partners и Schusterman Family Investments. Они присоединились к существующим инвесторам: Hanaco Venture Capital, Sistema VC, World Trade Center Ventures, Blumberg Capital, Silvertech Ventures и Alibaba Group.

Стартап направит средства на привлечение новых специалистов для развития основной технологии компании, облачного решения, а также платформы для взаимодействия с клиентами.

SQream ― разработчик платформы быстрой аналитики больших данных с помощью графических процессоров. Технологию используют:

банки ― для оценки рисков;

телеком-операторы ― для оптимизации сетей;

компании в сфере интернет-рекламы ― для оптимизации ставок;

медицинские организации ― для повышения эффективности исследований за счет сокращения времени анализа с нескольких месяцев до нескольких часов.

разработчики систем «умных городов».

Среди клиентов стартапа ― LG U+, PubMatic, LiveAction, AIS Mobile, ACL Mobile. SQream зарабатывает на подписке. Стоимость зависит от объема обрабатываемых данных. Примерные расценки ― от $10 тысяч в год за 1 Тб.

Sistema VC — венчурный фонд АФК «Система», который инвестирует в технолгические компании на стадии роста. Sistema VC фокусируется на проектах из таких отраслей, как искусственный интеллект, машинное обучение, когнитивные технологии, интернет, медиа, интернет вещей (IoT), VR/AR, сети нового поколения (SDN, NFV).

Фото: solarseven / Фотодженика