Венчурный фонд Sistema VC повторно вложился в платформу аналитики больших данных SQream
Венчурный фонд Sistema VC и партнеры инвестировали $39,4 млн в израильский IT-стартап SQream. Об этом Rusbase рассказали представители фонда.
Лид-инвесторами раунда выступили Mangrove Capital Partners и Schusterman Family Investments. Они присоединились к существующим инвесторам: Hanaco Venture Capital, Sistema VC, World Trade Center Ventures, Blumberg Capital, Silvertech Ventures и Alibaba Group.
Стартап направит средства на привлечение новых специалистов для развития основной технологии компании, облачного решения, а также платформы для взаимодействия с клиентами.
SQream ― разработчик платформы быстрой аналитики больших данных с помощью графических процессоров. Технологию используют:
- банки ― для оценки рисков;
- телеком-операторы ― для оптимизации сетей;
- компании в сфере интернет-рекламы ― для оптимизации ставок;
- медицинские организации ― для повышения эффективности исследований за счет сокращения времени анализа с нескольких месяцев до нескольких часов.
- разработчики систем «умных городов».
Среди клиентов стартапа ― LG U+, PubMatic, LiveAction, AIS Mobile, ACL Mobile. SQream зарабатывает на подписке. Стоимость зависит от объема обрабатываемых данных. Примерные расценки ― от $10 тысяч в год за 1 Тб.
Sistema VC — венчурный фонд АФК «Система», который инвестирует в технолгические компании на стадии роста. Sistema VC фокусируется на проектах из таких отраслей, как искусственный интеллект, машинное обучение, когнитивные технологии, интернет, медиа, интернет вещей (IoT), VR/AR, сети нового поколения (SDN, NFV).
Фото: solarseven / Фотодженика
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