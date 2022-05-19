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Каршеринг VK и «Сбера» включил опцию заказа автомобиля ко времени и в конкретное место

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каршеринг «Ситидрайв», входящий в «O2O Холдинг» VK и «Сбера», начал тестировать опцию заказа автомобиля на конкретное время и место. Об этом RB.RU сообщил представитель «Ситидрайва».

Каршеринг VK и «Сбера» включил опцию заказа автомобиля ко времени и в конкретное место

Услуга доступна московским пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности и распространяется только на Nissan Qashqai.

Заказ автомобиля возможен в пределах зеленой зоны, минимальный тариф для аренды начинается от 6 часов. На текущем этапе подача авто доступна утром с 07:00 до 10:00 с 15-минутными интервалами.

На этапе бета-версии услуга обойдется в 99 рублей. Технические специалисты «Ситидрайва» подвезут автомобиль за 20 минут до времени, указанного при заказе, и по возможности максимально близко к указанному адресу.

После прибытия авто на место пользователю придет уведомление, после чего запустятся бесплатные минуты на дорогу и осмотр.

Чтобы заказать машину, нужно открыть раздел «Заказ автомобиля» в приложении «Ситидрайв», выбрать тариф от 6 часов, указать дату, время и адрес подачи. Опция доступна в последней версии приложения 4.9.0 для iOS и Android.

Фото на обложке: «Ситидрайв»

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