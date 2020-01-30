Следственный комитет объявил в международный розыск бизнесмена Бориса Минца

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь суда Ирина Морозова уточнила изданию, что бизнесмен объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")», — сказала она.

По словам Морозовой, соответствующее ходатайство следствия назначено к рассмотрению на 31 января. Кроме того, по словам Морозовой, в розыск объявлены два сына бизнесмена, они также обвиняются в растрате.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской O1 Properties, входившими в О1 Group.