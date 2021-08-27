Больше половины россиян экономят на развлечениях и ресторанах

Большинство россиян экономят на отпуске, путешествиях, одежде и салонах красоты. Еще 65% граждан сокращают свои траты на развлечения и рестораны.

На постоянной основе экономит каждый второй житель, еще 27% стали сокращать расходы в этом году, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка».

В опросе участвовали более 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из крупных городов России.

Среди опрошенных 43% заявили, что столкнулись с ростом расходов. У большинства из них расходы выросли до 30%, еще у 9% респондентов траты увеличились вдвое и больше. В основном, по мнению граждан, это произошло из-за роста цен, ремонта или рождения детей.

Во время опроса 20% респондентов сообщили, что совсем не экономят, а еще 2,6% перестали это делать в этом году.

Для этого 60% опрошенных потребовалось навести порядок в бюджете и грамотно его распределить. Еще 14% респондентов просто стали больше зарабатывать, 6% закончили ремонт, а 2,6% перестали экономить после выплаты кредитов.

При этом, как показал опрос, значительная часть опрошенных никак не защищает свои сбережения от инфляции. Лишь 10% россиян сообщили, что распределили накопления по валютам для снижения рисков.

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Фото: Ю. Иванко / Mos.ru