Малый и средний бизнес потерял 26% прошлогодней выручки — исследование

В июне 2020 года малые и средние предприятия торговли и сферы услуг заработали на 40% больше, чем в мае. Однако по сравнению с июнем прошлого года их доходы упали на 26%. Исследование провела ИТ-компания «Эвотор».

Выручка малого и среднего бизнеса в июне росла на фоне снятия режима ограничений. Быстрее всех восстанавливались магазины товаров для отдыха и ремонта. В июне продавцы снаряжения для активных видов отдыха смогли выйти в плюс на 2%. Магазины сантехники заработали лишь на 1% меньше, чем в 2019 году, а магазины товаров для освещения — на 6%.

В ритейле отложенный спрос не привел к восстановлению прошлогоднего уровня оборотов. Магазины обуви в июне заработали на 32% меньше. Продавцы одежды недополучили 35% прошлогоднего оборота. Магазины нижнего белья ― 43%, ювелирные ― 35%, оптики ― 33%, цветочные — 24%.

Супермаркеты заработали в первый месяц лета на 27% меньше, чем в прошлом году. Зоомагазины потеряли 29% прошлогодней выручки, табачные лавки ― 25%, пивные магазины ― 17%, специализированные продуктовые лавки ― 6%, несетевые аптеки ― 7%.

Сфера услуг пострадала сильнее и восстанавливается медленнее, потому что большинство ее сегментов могут возобновлять работу только на третьем этапе снятия ограничений. Так, спа-салоны получили на 81% меньше, спортивные центры и турагентства — на 72%. Доход мини-гостиниц упал на 55%. Хотя во многих регионах салоны красоты возобновили работу еще в начале лета, их выручка сократилась в июне на 42%, стоматологических клиник — на 24%, автосервисов — на 21%.

Многие отрасли из-за снижения покупательского спроса и последствий пандемии не смогут выйти на прошлогодние обороты до конца года, предполагает гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко.

По данным «Эвотора», в мае оборот малого и среднего бизнеса был на 41% ниже, чем за тот же период прошлого года, в апреле ― на 54%, в марте ― на 10%.

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