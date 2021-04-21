Старый смартфон в качестве датчика шума: Samsung предложил по-новому использовать устаревшие гаджеты

Samsung дает новую жизнь устаревшим гаджетам: старые устройства можно будет использовать как части «умного дома», например, бебиситтера, датчика шума или освещенности. Для этого потребуется обновить программное обеспечение.
Программа вторичного использования смартфонов называется Galaxy Upcycling at Home и касается только устройств линейки Galaxy. Чтобы использовать старый смартфон в качестве устройства «умного дома» его нужно обновить через приложение SmartThings, сообщается на официальном сайте Samsung.
Фото: samsung.com
Обновление настроит смартфон так, чтобы он мог дольше работать от заряда батареи. После этого его можно использовать как датчик шума, датчик измерения уровня света в помещении или «бэби-ситтера». Например, если устройство услышит плач ребенка, оно запишет звук и отправит уведомление на смартфон пользователя.
«Умные домашние устройства – быстрорастущая тенденция в сфере бытовой электроники, и мы считаем, что неиспользуемые в настоящее время устройства Galaxy могут сыграть важную роль в превращении каждого дома в умный дом», – отметил вице-президент и руководитель группы SmartThings в Samsung Джэен Чжон.
Сервис находится в стадии бета-тестирования и доступен для пользователей из США, Великобритании и Южной Кореи.
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