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Ритейлеры предложили снять пошлины с импортных фруктов и овощей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний розничной торговли предложила Минсельхозу снять пошлины с импортных фруктов, овощей, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций. Сейчас они составляют от 3% до 15%.

Ритейлеры предложили снять пошлины с импортных фруктов и овощей

Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагает ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года — в период нестабильной экономической ситуации и роста цен, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы организации Игоря Караваева.

Ряд указанных продуктов не выпускается в России или нужны для сезонной замены, указывается в обращении. Предложения рассмотрят на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, подтвердил изданию представитель Минсельхоза.

Поступление дешевых импортных томатов снизит конкурентоспособность местной продукции, говорится в ответе Национального плодоовощного союза Минсельхозу.

Против обнуления ставок на импорт яблок, груш, слив, вишни и персиков выступает Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края.

Рестораторы в России рассказали о стабилизации цен на закупку импортных продуктов благодаря налаживанию логистики и нахождению новых поставщиков. Сыры и сезонные овощи стали доступнее, по-прежнему дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея.

Цены на продукты росли весь 2021 год. Но в феврале и марте 2022 многие бизнесы снова столкнулись с резким скачком цен. Сейчас риск новых повышений все еще есть — самое время планировать стратегию для очередного кризиса. Как объединиться с клиентами и что делать с ценами можно узнать здесь.

Фото на обложке: Unsplash

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