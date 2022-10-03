Ритейлеры предложили снять пошлины с импортных фруктов и овощей

Ассоциация компаний розничной торговли предложила Минсельхозу снять пошлины с импортных фруктов, овощей, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций. Сейчас они составляют от 3% до 15%.
Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагает ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года — в период нестабильной экономической ситуации и роста цен, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы организации Игоря Караваева.
Ряд указанных продуктов не выпускается в России или нужны для сезонной замены, указывается в обращении. Предложения рассмотрят на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, подтвердил изданию представитель Минсельхоза.
Поступление дешевых импортных томатов снизит конкурентоспособность местной продукции, говорится в ответе Национального плодоовощного союза Минсельхозу.
Против обнуления ставок на импорт яблок, груш, слив, вишни и персиков выступает Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края.
Рестораторы в России рассказали о стабилизации цен на закупку импортных продуктов благодаря налаживанию логистики и нахождению новых поставщиков. Сыры и сезонные овощи стали доступнее, по-прежнему дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея.
Цены на продукты росли весь 2021 год. Но в феврале и марте 2022 многие бизнесы снова столкнулись с резким скачком цен. Сейчас риск новых повышений все еще есть — самое время планировать стратегию для очередного кризиса. Как объединиться с клиентами и что делать с ценами можно узнать здесь.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Samsung взяла на работу специалистов из Electrolux, «Теремок» запускает доставку: главное за 3 октября
- 2 Число посетителей в ТЦ за неделю упало на 40%
- 3 Роскомнадзор заблокировал SoundCloud за искажение «сущности» военной операции
- 4 Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября
- 5 Конец моратория на банкротство, новые законы и просьба бизнеса об отсрочке: главное 1 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
03 октября 2022
03 октября 2022
03 октября 2022