Законопроект о квоте на соцрекламу в интернете принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий квоту на размещение социальной рекламы в интернете.
Документ вводит поправки к закону «О рекламе». Законопроект предусматривает введение обязательной квоты в 5% на размещение соцрекламы на онлайн-платформах.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и другие госдеятели. По словам Хинштейна, на первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.
Формально соцсети уже обязаны выделять квоты на соцрекламу. Однако на практике это требование работает только для телевизионных и рекламных щитов.
Предполагается, что норма затронет площадки с ежедневной аудиторией более 100 тысяч российских пользователей. Исключения предусмотрены только для сайтов СМИ.
Процесс отбора конкретной социальной рекламы будет реализован через конкурс. При этом, если платформа откажет в ее размещении, то может столкнуться с «ограничением деятельности».
Также актом предусмотрено создание системы мониторинга и единого оператора размещения рекламы. Предположительно назначать оператора будет Минцифры.
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Фото: New Africa / Shutterstock
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