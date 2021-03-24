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Законопроект о квоте на соцрекламу в интернете принят в первом чтении

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий квоту на размещение социальной рекламы в интернете.

Законопроект о квоте на соцрекламу в интернете принят в первом чтении

Документ вводит поправки к закону «О рекламе». Законопроект предусматривает введение обязательной квоты в 5% на размещение соцрекламы на онлайн-платформах.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и другие госдеятели. По словам Хинштейна, на первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.

Формально соцсети уже обязаны выделять квоты на соцрекламу. Однако на практике это требование работает только для телевизионных и рекламных щитов.

Предполагается, что норма затронет площадки с ежедневной аудиторией более 100 тысяч российских пользователей. Исключения предусмотрены только для сайтов СМИ.

Процесс отбора конкретной социальной рекламы будет реализован через конкурс. При этом, если платформа откажет в ее размещении, то может столкнуться с «ограничением деятельности».

Также актом предусмотрено создание системы мониторинга и единого оператора размещения рекламы. Предположительно назначать оператора будет Минцифры.

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Фото: New Africa / Shutterstock

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