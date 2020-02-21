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Российские разработчики попросили кэшбэк 3% за экспорт софта

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российские разработчики попросили у властей новые льготы. Производственное объединение «Руссофт», куда входят 165 компаний, направило письмо с требованиями в Минкомсвязи, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Российские разработчики попросили кэшбэк 3% за экспорт софта

Разработчики просят ввести кэшбэк в виде субсидий в размере 3% за экспорт программного обеспечения. По данным ЦБ, экспорт компьютерных услуг в 2018 году составил $4 млрд. В «Руссофт» считают, что он достигает $6,2 млрд.

Также разработчики предлагают отменить НДС с услуг по разработке софта и ограничить долю налогов в расходах инновационных компаний 15%.

Кроме того, авторы письма просят продлить льготу по социальным взносам с зарплат работникам. Сейчас компании, 90% дохода которых обеспечивают IT-продукты, платят 14% вместо 30%, но эта льгота истекает в 2023 году.

По мнению основателя инвесткомпании А.Partners Алексея Соловьева, льготы, которые просят разработчики, скорее помогут крупному бизнесу, чем мелким компаниям. Например, средний и малый бизнес не получит выгоду от отмены НДС, так как чаще всего работает по упрощенной системе налогооблажения.

Фото: redpixel.pl / Shutterstock

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25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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01 марта 2020

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