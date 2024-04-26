Adobe представила VideoGigaGAN — модель для улучшения качества видео

Adobe представила VideoGigaGAN — экспериментальную функцию, которая способна повысить качество видео в восемь раз.
Как заявляют в компании, в отличие от других подобных методов VideoGigaGAN не добавляет мерцаний и искажений, характерных для GAN (General Adversarial Networks, генеративно-состязательных сетей). При этом модель может реалистично повысить резкость и детализацию видео.
По словам исследователей Adobe, модель основана на генераторе изображений GigaGAN. Другим подобным моделям было сложно воссоздавать большое количество деталей.
Чтобы добиться финального результата, компания объединила такие технологии, как «временное внимание» (уменьшение числа артефактов, которые накапливаются со временем); распространение признаков (добавление деталей там, где их нет); сглаживание и метод под названием HF Shuttle (перемещение высокочастотных функций).
Adobe не сообщала, появится ли эта функция в таких продуктах, как Premiere Pro и After Effects. Пока доступны только короткие видео с частотой 12 кадров в секунду. Над подобной технологией также работают NVIDIA, Microsoft, Blackmagic Design и другие компании.
Фото на обложке: Adobe
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