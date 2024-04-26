Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Adobe представила VideoGigaGAN — модель для улучшения качества видео

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Adobe представила VideoGigaGAN — экспериментальную функцию, которая способна повысить качество видео в восемь раз.

Как заявляют в компании, в отличие от других подобных методов VideoGigaGAN не добавляет мерцаний и искажений, характерных для GAN (General Adversarial Networks, генеративно-состязательных сетей). При этом модель может реалистично повысить резкость и детализацию видео.

Adobe представила VideoGigaGAN — модель для улучшения качества видео

По словам исследователей Adobe, модель основана на генераторе изображений GigaGAN. Другим подобным моделям было сложно воссоздавать большое количество деталей.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Чтобы добиться финального результата, компания объединила такие технологии, как «временное внимание» (уменьшение числа артефактов, которые накапливаются со временем); распространение признаков (добавление деталей там, где их нет); сглаживание и метод под названием HF Shuttle (перемещение высокочастотных функций).

Adobe не сообщала, появится ли эта функция в таких продуктах, как Premiere Pro и After Effects. Пока доступны только короткие видео с частотой 12 кадров в секунду. Над подобной технологией также работают NVIDIA, Microsoft, Blackmagic Design и другие компании.

Источник.

Фото на обложке: Adobe

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ИИ-стартап студентов Университета Иннополис привлек 10 млн рублей
  2. 2 Сам себе Моцарт и Дрейк: подборка музыкальных нейросетей
  3. 3 На TechRec 2024 расскажут, как грамотно внедрить ИИ в HR
  4. 4 ChatGPT обучали работники из Африки — теперь чат-бот повторяет их языковые привычки
  5. 5 Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

29 апреля 2024

Neiry

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ