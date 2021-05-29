Сотрудники Google заявили, что пользователи практически не могут скрыть свое местоположение

В судебном процессе генпрокуратуры штата Аризона против Google появились новые документы, согласно которым руководители и инженеры компании знали, насколько сложно было сохранить конфиденциальность данных о местоположении для пользователей смартфонов.
Google продолжал собирать данные о местоположении, даже когда пользователи отключили различные настройки совместного использования местоположения, затруднили поиск популярных настроек конфиденциальности и заставили LG и других производителей телефонов скрывать настройки, пишет Business Insider.
Джек Мензел, бывший вице-президент, курирующий карты Google, признал, что единственный способ, которым не получится определить местонахождение дома и работы пользователя, — установить адреса в произвольном месте..
Согласно документам, Джен Чай, старший менеджер по продуктам Google, не владеет информацией, как сложная сеть настроек конфиденциальности компании взаимодействует друг с другом.
Google и LG не ответили на просьбы прокомментировать эту историю. В прошлом году генпрокуратура Аризоны обвинила компанию в незаконном сборе данных о местоположении от пользователей смартфонов.
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Фото: achinthamb /
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