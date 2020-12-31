«Совкомбанк» купил убыточный «Оней-банк» у группы «Ашан»

«Совкомбанк» сообщил о закрытии сделки по покупке «Оней-банка» у группы «Ашан». Сделка позволила значительно сократить время, которое бы продавцы потратили на закрытие банка, а значит, сэкономить на расходах, заявил «Коммерсанту» председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Ритейлер «Ашан» решил отказаться от собственного банковского проекта — «Оней банк». Кредитную организацию, которая находится на 304-м месте по размеру активов в рейтинге «Интерфакса» (1,7 млрд руб.), приобрел «Совкомбанк», сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, продавцом 100% акций выступила французская группа Gefirus, 60% голосующих акций компании, в свою очередь, принадлежит французскому Oney Bank SA, 46,3% акций этого банка — у «Ашан Холдинга». Остальные 40% голосующих акций Gefirus принадлежат российскому Кредит Европа банку.

«Сделка позволила значительно сократить время, которое бы продавцы потратили на закрытие банка, а значит, сэкономить на расходах»,— заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

В «Ашане» и Кредит Европа банке не комментируют сделку. Банк в дальнейшем планирует наращивать связи и контакты с турецкими компаниями, так как видит в этом значительный потенциал и перспективы сотрудничества, уточнил Гусев.

Стоимость сделки стороны не раскрывают. Ожидается, что после закрытия сделки Оней-банк начнет процедуру ребрендинга, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появлялась информация о планах сети «Ашан» отказаться от работы с собственным банком и перейти на партнерскую модель взаимодействия с финансовыми организациями.

За вторую половину 2019 года сокращение активов банка произошло на 7,5%, за три квартала 2020 года — еще почти на 23%. По итогам прошлого года убытки «Оней банка» составили 18 млн рублей, за девять месяцев текущего — 56 млн рублей.

Кредитная организация предупредила клиентов, что после 25 декабря карты Visa «Ашан» будут заблокированы и призвала погасить кредиты.

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