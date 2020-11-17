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SpaceX отправила к МКС первый регулярный рейс Crew Dragon

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Ракета-носитель Falcon 9 с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает NASA.

SpaceX отправила к МКС первый регулярный рейс Crew Dragon

Запуск состоялся в расчетные 03.27 мск в понедельник 16 ноября. Запуск Crew Dragon планировали сутками раньше, но перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

К Международной космической станции (МКС) летят четверо астронавтов. Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер из NASA и японец Соити Ногути пробудут на МКС полгода. Корабль в штатном режиме на скорости около 27 тысяч км в час вышел на околоземную орбиту.

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После отделения первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. НАСА и SpaceX будут использовать ее повторно для следующих полетов Crew Dragon к МКС.

Экипаж корабля должен прибыть на станцию около 7 утра вторника (по мск). На орбите впервые за последние 10 лет окажутся сразу семь человек. Поэтому одному из астронавтов придется во время ночного отдыха находиться в капсуле Crew Dragon.

Для корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный запуск с двумя астронавтами  на борту прошёл в мае. Доставка одного человека на МКС на Crew Dragon обходится США примерно в $55 млн. Стоимость аналогичной услуги у «Роскосмоса» составляет $90 млн.

Недавно SpaceX неудачно провела статические огневые испытания двигателя прототипа ракеты Starship SN8. SpaceX потеряла контроль над ракетой, после проверки были обнаружены расплавленные детали.

Фото: NASA

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