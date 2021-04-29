SpaceX Илона Маска разогнала объем инвестиций в «космические» компании до рекордных сумм

Инвестиции в стартапы, связанные с освоением космоса, за год удвоились и составили $8,7 млрд, сообщает Financial Times. Львиную долю в этой сумме занимает компания «глобального интернета» OneWeb и SpaceX Илона Маска.

Исходя из показателей индекса Seraphim SpaceTech, инвестиции в космический сектор выросли к апрелю на 100% к году и составили $8,7 млрд. Половину из них привлекли OneWeb и SpaceX.

Привлекательность компании Маска в вопросе вложений обусловлена тем, что их многоразовые ракеты позволили удешевить доставку полезной нагрузки на орбиту, отмечает FT.

Цена выведения одного килограмма полезной нагрузки оставалась неизменной в период 1970-2000 годов, но в 2018 году благодаря Falcon 9 снизилась в семь раз, приводит данные издание The Bell.

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