SpaceX Илона Маска разогнала объем инвестиций в «космические» компании до рекордных сумм

Инвестиции в стартапы, связанные с освоением космоса, за год удвоились и составили $8,7 млрд, сообщает Financial Times. Львиную долю в этой сумме занимает компания «глобального интернета» OneWeb и SpaceX Илона Маска.
Исходя из показателей индекса Seraphim SpaceTech, инвестиции в космический сектор выросли к апрелю на 100% к году и составили $8,7 млрд. Половину из них привлекли OneWeb и SpaceX.
Привлекательность компании Маска в вопросе вложений обусловлена тем, что их многоразовые ракеты позволили удешевить доставку полезной нагрузки на орбиту, отмечает FT.
Цена выведения одного килограмма полезной нагрузки оставалась неизменной в период 1970-2000 годов, но в 2018 году благодаря Falcon 9 снизилась в семь раз, приводит данные издание The Bell.
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