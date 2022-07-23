Компания SpaceX побила собственный рекорд по числу запусков

Компания SpaceX успешно провела свою 32-ю в 2022 году миссию Falcon 9, официально побив собственный годовой рекорд по орбитальным запускам. Поскольку сейчас еще только июль, очевидно, что к концу года цифры будут еще выше.

Корпорация Илона Маска неуклонно увеличивает частоту полетов каждый год — за исключением падения в 2019 году, пишет The Verge.

Предыдущий рекорд был в 2021 году: компания осуществила 31 запуск, что сделало ее наиболее эффективной космической корпорацией в США.

В начале 2022 года SpaceX поставила перед собой невероятно амбициозную цель — запустить 52 миссии в течение года, и пока придерживается плана.

Одним из ключевых факторов, способствующих такому плотному графику, эксперты считают то, что в большинстве запусков сама же SpaceX и выступает в качестве заказчика.

Компания использует эти полеты для создания огромного «созвездия Starlink», выводя на орбиту партии до 53 интернет-спутников (цифры варьируются от запуска к запуску).

Сегодняшний запуск с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии отправил в космос еще 46 спутников Starlink. В настоящее время у компании на орбите около 2600 таких объектов.

Ракета успешно приземлилась на один из беспилотных кораблей SpaceX, и это была 125-ая успешная посадка Falcon 9 в компании.

Помимо запусков Starlink у SpaceX были и другие миссии, например, совместные с NASA (полеты Dragon с грузом и людьми на МКС).

На воскресенье, 24 июля, из Флориды уже запланирован еще один пуск очередной партии спутников Starlink.

Фото на обложке: SpaceX / Unsplash