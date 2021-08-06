В SpaceX Илона Маска собрали самую высокую ракету в мире

В SpaceX Илона Маска завершили сборку установки для миссии на Марс. На сверхтяжелую ракету-ускоритель Super Heavy поставили космический корабль Starship. В результате получилась самая высокая ракета в мире – почти 120 метров.
Процесс сборки транслировали в прямом эфире на канале Nasaspaceflight на Youtube. Фотографиями процесса также поделился основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.
На сверхтяжелую ракету-ускоритель Super Heavy с 29 двигателями Raptor установили космический корабль для миссии на Марс Starship. Высота собранной конструкции составила около 118 метров (высота 40-этажного дома), а сама ракета получила статус самой высокой ракеты в мире.
Starship, по предварительным планам, отправится в миссию на Марс в 2023 году.
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Фото: Nasaspaceflight / Youtube, Elon Musk / Twitter
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