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Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет в Великобритании

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Полностью электрический самолет Spirit of Innovation компании Rolls-Royce совершил свой первый полет. Он продлился 15 минут.

Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет в Великобритании

Аппарат стартовал с испытательного аэродрома Минобороны Великобритании. Самолет провел в воздухе около 15 минут, говорится в сообщении компании.

В самолете использовалась электрическая трансмиссия мощностью 400 киловатт «с самой энергоемкой батареей для самолетов». В дальнейшем компания планирует увеличить скорость самолета до 300 миль в час (более 480 км/ч).

Проект частично финансируется британским Институтом аэрокосмических технологий в партнерстве с Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны, а также агентством Innovate UK.

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Фото:  Rolls-Royce

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