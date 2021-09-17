Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет в Великобритании

Полностью электрический самолет Spirit of Innovation компании Rolls-Royce совершил свой первый полет. Он продлился 15 минут.
Аппарат стартовал с испытательного аэродрома Минобороны Великобритании. Самолет провел в воздухе около 15 минут, говорится в сообщении компании.
В самолете использовалась электрическая трансмиссия мощностью 400 киловатт «с самой энергоемкой батареей для самолетов». В дальнейшем компания планирует увеличить скорость самолета до 300 миль в час (более 480 км/ч).
Проект частично финансируется британским Институтом аэрокосмических технологий в партнерстве с Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны, а также агентством Innovate UK.
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Фото: Rolls-Royce
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