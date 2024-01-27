Spotify и Mozilla обвиняют Apple в «вымогательстве»

Компания Spotify выступила с заявлением, резко критикующим новую тарифную политику Apple в ЕС, вызванную необходимостью соблюдать антимонопольные требования местных регуляторов. В сообщении, опубликованном на веб-сайте а новый налог Spotify , компания называет «рекомендации» Apple «полным фарсом», а новый налог — «основной технологический сбор» (Core Technology Fee) — «простым вымогательством».

Ради соответствия европейскому «Закону о цифровых рынках» (DMA) Apple вынуждена была разрешить разработчикам установку на iOS сторонних магазинов приложений и браузеров. А это означает, что разработчики смогут выставлять свои приложения в открытый доступ в обход App Store, использовать вместо Safari иные варианты и т.п.

Формально Apple дает предпринимателям свободу, чего и пытались добиться антимонопольные ведомства, но по факту корпорация ищет способы заставить разработчиков не покидать свой магазин. И новые «рекомендации», правила совместной работы в AppStore и других магазинах приложений, а также новая тарифная политика становятся для брендов обременительными.

В частности, Spotify уверяет, что новый сбор ударит, прежде всего, по разработчикам бесплатных и условно бесплатных приложений:

«Исходя из того, что мы видим в предложении Apple, разработчику придется заплатить этот сбор, даже если пользователь скачал приложение, никогда им не пользовался и забыл удалить», — пишут в обращении Spotify.

Налог, который Apple называет сбором за основные технологии, предполагает, что разработчики, использующие помимо AppStore nfr;t сторонние магазины приложений, платить €0,5 за каждую ежегодную установку приложения после 1 миллиона загрузок. Компания также не отказывается полностью от комиссии за размещение в AppStore, хотя и снижает ее с 30% до 17%.

«Это максимально затруднит выбор разработчика между статус-кво и этой новой программой», — добавляют в Spotify. «Учитывая, что наша база установок Apple в ЕС составляет 100 млн, этот новый налог на загрузки и обновления может резко увеличить наши расходы на привлечение клиентов, потенциально увеличив их в десять раз... Согласно новым условиям, мы не можем позволить себе такие сборы, если хотим быть прибыльной компанией», — объясняет генеральный директор Spotify Дэниел Эк в своем аккаунте в X.

Аналогичная ситуация и в секторе интернет-браузеров. Формально Apple больше не будет заставлять браузеры в ЕС использовать WebKit (базовый движок, который поддерживает Safari). Но по факту работа сторонних приложений в iOS затруднена.

«Мы все еще изучаем технические детали, но крайне разочарованы предложенным Apple планом ограничить недавно анонсированный BrowserEngineKit приложениями, специфичными для ЕС, — говорит представитель Mozilla Дамиано Демонте. — Результатом этого будет принуждение независимого браузера, такого как Firefox, создавать и поддерживать две отдельные реализации браузера — бремя, которое самой Apple нести не придется».

А поскольку браузерам придется манипулировать разными версиями, получается, что предложения Apple «не в состоянии предоставить потребителям реальный выбор, делая максимально болезненным для других предоставление конкурентоспособных альтернатив Safari».

Помимо Mozilla и Spotify нововведения критикуют также в компании Epic (новые правила Apple там называют «шоу ужасов»). Но в самой корпорации обновленные тарифы и правила считают совершенно оправданными:

«Изменения, которыми мы делимся с приложениями в Европейском Союзе, дают разработчикам выбор — новые возможности распространять приложения для iOS и обрабатывать платежи. Каждый разработчик может придерживаться действующих сегодня условий. И по новым условиям более 99% разработчиков заплатили бы Apple столько же или меньше» (заявление представителя Apple Фреда Сайнса порталу The Verge).

Рекомендации Apple, впрочем, пока не вступили в силу и все еще ожидают утверждения Комиссией ЕС.

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