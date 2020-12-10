В России стартовало серийное производство полностью автономных дронопортов

Gaskar Group объявила о запуске в России первого серийного производства отечественных полностью автономных и рабочих дронопортов. Об этом Rusbase сообщил представитель группы компаний.

Сначала дронопорты HIVE будут работать во флагманских направлениях Gaskar Group (строительной, горнодобывающей отраслях и сфере девелопмента). HIVE — это интегратор решений мониторинга с помощью дронов и дронопортов, один из брендов группы компаний Gaskar Group.

Перед запуском в серийное производство дронопорты участвовали в экспериментальных полетах на угольном разрезе при -20°С в Кемеровской области, при строительстве медицинского кластера в Сколково. По данным Gaskar Group, у HIVE есть допуск на полёты и личное одобрение на размещение дронопорта от мэра Иннополиса Руслана Шагалеева.

Российский рынок дронов в первом полугодии 2020 года составил 1,3 млрд рублей. Жители России купили около 100 тысяч квадрокоптеров, спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с камерами Full HD или 4K.

Осенью российские инженеры представили проект «Птеро», цель которого заключается в создании сети шеринга беспилотников для массового использования. Пилот уже реализуется в Сургуте.

Фото: Gaskar Group