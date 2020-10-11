92% компаний России, работающих со сторонними стартапами, запускают пилотные проекты — исследование

Исследование Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) показало, что абсолютное большинство российских компаний, работающих с открытыми инновациями, запускают со сторонними стартапами пилотные проекты. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Также среди инструментов работы со стартапами отмечаются песочницы, лаборатории, акселераторы и венчурные фонды.

46% российских компаний начинают работать с открытыми инновациями по инициативе топ-менеджмента. Еще четверть запускает совместную работу со стартапами на базе новой стратегии развития.

Чаще всего корпоративная команда инноваций занимается:

разработкой и развитием стратегии компании, в том числе инновационной;

коммуникацией и работой с бизнес-заказчиками;

структурированием и защитой пилотных проектов для совершенствования внутренних процессов;

сопровождением fast track;

работой с проектами открытых инноваций, в том числе контролем и сопровождением пилотов и акселерации;

масштабированием деятельности;

инвестиционным анализом.

Топ-менеджмент компаний-участников рынка открытых инноваций регулярно вовлекается в проектную работу.

По данным исследования, результаты работы с открытыми инновациями чаще всего оцениваются с помощью финансовых KPI. Это отметили 38% опрошенных. Еще 29% респондентов начинали с количественных и процессных KPI, но планируют ввести финансовые показатели на более поздней стадии развития. Прдеставители некоторых компаний рассказали, что результаты работы со стартапами составляют от 300 млн до 1 млрд рублей в год.

Отмечается, что в среднем одна компания запускает 15-20 пилотов в год. В 2020 году количество пилотных проектов со стартапами выросло на 38% — до 324. При этом 74 проекта пришлось на корпорации, которые в прошлом году не работали с открытыми инновациями.

Растет и количество масштабируемых проектов.

Более чем половина опрошенных корпораций имеет отдельно выделенный бюджет на пилотирование. Средняя сумма оплаты пилота составляет 540 тысяч рублей. Максимальная сумма пилота, названная в ходе опроса, — 10 млн рублей. Средняя продолжительность пилотного проекта — от 3 до 6 месяцев.

Более 90% респондентов взаимодействуют со стартапами на коммерческой основе, заключая с ними разного вида договоры.

Основные препятствия на пути работы с открытыми инновациями:

отсутствие инновационной культуры в компании;

недостаточный интерес со стороны бизнеса и внутренних заказчиков;

ограниченность ресурсов;

сложности с прохождением внутренних процессов и процедур.

Также выяснилось, что одним из основных факторов успеха проектов со сторонними стартапами является fast track.

Респонденты отметили, что в ходе fast track удается оптимизировать процесс принятия решений о запуске пилотов, закупочные процедуры и работу с документацией, ИТ-инфраструктуру, обеспечение информационной безопасности, финансовый учет и контроль.

Чтобы с нуля построить систему работы с открытыми инновациями, 64% российских и зарубежных корпораций требуется 1-2 года. 25% респондентов отметили, что на этот процесс уходит до 3 лет. И 17% компаний удалось создать систему работы со стартапами за 6 месяцев.

Ключевыми факторами успеха являются:

мотивация и поддержка топ-менеджмента; постановка задачи на стратегическом уровне; понятные цели и KPI на старте; опытный партнер, интегратор или консультант.

При этом 96% корпораций вовлекают бизнес-заказчиков в работу при запуске пилотов. Что, с одном стороны, дает индивидуальный подход к проекту, с другой стороны, привлекает новых заказчиков через освещение результатов и успехов проекта.

В опросе приняли участие крупные российские и зарубежные компании, которые, по данным открытых источников, являются активными игроками рынка открытых инноваций.

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