Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия.
Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:
- на значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории;
- на государственных информационных системах первого класса защищенности;
- на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности;
- в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных — например, в медицинских информационных системах;
- в информационных системах общего пользования второго класса.
СУБД Jatoba создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.
Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.
Фото на обложке: Song_about_summer /
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