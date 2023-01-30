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Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия.

Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:

  • на значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории;
  • на государственных информационных системах первого класса защищенности;
  • на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности;
  • в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных — например, в медицинских информационных системах;
  • в информационных системах общего пользования второго класса.

СУБД Jatoba создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.

Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock

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