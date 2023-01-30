Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:

на значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории;

на государственных информационных системах первого класса защищенности;

на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности;

в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных — например, в медицинских информационных системах;

в информационных системах общего пользования второго класса.

СУБД Jatoba создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.

Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock

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