Верховный суд Китая осудил компании, работающие по принципу «996»

Китайские власти ужесточают контроль над предпринимательством в стране. На этот раз некоторые компании подверглись критике из-за того, что заставляют своих сотрудников работать слишком много.

Верхновный суд Китая официально осудил распространенное в китайском бизнесе правило «996», сообщает CNN. Это правило означает работу с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.

«В последнее время общество обратило особое внимание на значительные переработки в некоторых отраслях. <...> Работодатели обязаны придерживаться национальной системы рабочих часов», – утверждается в заявлении суда.

Ведомство также напоминает о праве рабочих на «отдых и выходные». По данным Верховного суда, многие китайские компании так или иначе серьезно нарушают трудовое законодательство, вынуждая своих сотрудников перерабатывать.

В документе также упомянуты десять рассмотренных в китайских судах дел, связанных со смертями от переработок.

О вреде рабочей культуры «996» заговорили еще пару лет назад. Незадолго до начавшегося скандала Джек Ма, основатель Alibaba, назвал сверхурочные «настоящим благословением». а его главный конкурент и владелец JD.com Ричард Лю заявил, что не может назвать своими братьями тех, кто тратит время на отдых. Многие рядовые сотрудники корпораций выступили против такого отношения топ-менеджмента к их работе.

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Фото: Samuel Borges Photography/Shutterstock